Inter-Verona, Perisic: “Scudetto? Non ho paura se lottiamo come oggi”

Le parole del calciatore nerazzurro

Pochi minuto dopo il fischio finale di Inter-HellasVerona, gara valida per la 32^ giornata di Serie A, Ivan Perisic ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare il risultato del match: "Febbraio e Marzo non abbiamo fatto bene, però non è ancora finita. Siamo ancora lì e dobbiamo continuare come abbiamo fatto oggi. Con il pubblico è più facile, siamo stati senza di loro 2 anni e adesso sarà più facile coi tifosi.".