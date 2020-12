GdS – Verso Verona-Inter, Conte pensa a far rifiatare Vidal. Rientro nel 2021? Le ultime

L’Inter questa sera alle 18:30 sarà impegnata nella delicata sfida contro l’Hellas Verona. I nerazzurri vogliono a tutti i costi i tre punti e sperano magari in un passo falso del Milan, che vorrebbe dire sorpasso e primo posto in classifica. In vista della gara del Bentegodi, Antonio Conte sta studiando la formazione ideale e potrebbero vedersi delle novità rispetto alle ultime uscite.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico leccese potrebbe optare per il piano C, con una formazione insolita: 3-4-3. Da questo modulo, Conte potrebbe pensare di far rifiatare Arturo Vidal, non al meglio della condizione fisica. Il cileno potrebbe rientrare direttamente nel 2021, poiché il club di Suning non ha intenzione di forza la mano per il suo rientro in campo. A centrocampo stasera dovrebbero agire Brozovic e Brozovic, con Gagliardini che partirà dalla panchina.

