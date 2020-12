GdS – Nuovo vertice in stile Villa Bellini in arrivo? Conte chiede garanzie alla società

Il mercato di gennaio si fa sempre più vicino, con Antonio Conte che chiede garanzie in primis a Steven Zhang ed in secondo luogo alla sua dirigenza, con Marotta ed Ausilio a rapporto. Il tecnico vorrebbe degli aggiustamenti per la sua Inter in vista dell’obiettivo chiave della stagione, ora che Champions ed Europa League sono state salutate: per vincere lo Scudetto, Conte ha bisogno di uomini nuovi. Dunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci all’orizzonte un nuovo vertice in stile Villa Bellini.

Che sia accontentato o meno, l’allenatore vorrebbe essere il più trasparente possibile con la società: la sua richiesta è chiara, e se non dovesse essere accontentata, si andrà avanti senza rimpianti anche nel caso in cui a fine stagione l’Inter non solleverà lo Scudetto. La necessità di chiarire qualche punto tra le parti è impellente, quindi un nuovo vertice è alle porte.

L’obiettivo è evitare incomprensioni per proseguire sulla stessa linea d’onda. Il caso Nainggolan fa da lezione: dopo il rifiuto di mandare in prestito il belga ad ottobre da parte di Zhang, le conseguenze non sono state positive sia per il giocatore che per il club, in termini di rendimento e di bilancio economico.

