CdS – L’Inter vuole De Paul: Vecino la chiave per l’Udinese. E Conte spinge per l’attaccante

Non chiederà rivoluzioni Antonio Conte alla dirigenza dell’Inter in vista del vertice di mercato che si terrà durante la sosta natalizia. Il tecnico leccese, però, insisterà sulla necessità di interventi mirati, soprattutto in due reparti che in questo momento considera incompleti. Innanzitutto a centrocampo, dove numericamente c’è tanta abbondanza e si punterà a sfoltire prima di andare alla ricerca del profilo che potrebbe fare al caso del sistema tattico nerazzurro. Successivamente, come ribadito stamattina dal Corriere dello Sport, sarà invece la quarta punta la priorità dell’allenatore interista.

Il primo profilo, nello specifico, è stato identificato in Rodrigo De Paul. Centrocampista tecnico e dotato di ottimo fisico, ha stregato Antonio Conte che lo vorrebbe nel suo organico. Per convincere l’Udinese ad uno sconto sul cartellino, l’Inter sta pensando ad un prestito di 18 mesi di Matias Vecino. In attacco, invece, la chiave potrebbe essere uno scambio. Per prima cosa il club nerazzurro tornerà a parlare con il Parma per valutare la possibilità di riprendere il discorso di un’operazione incrociata tra Pinamonti e Gervinho. Altrimenti è molto calda la nuova pista col Cagliari per un possibile scambio tra Pavoletti e Nainggolan. Sullo sfondo, invece, restano i nomi di Lasagna e Zaza già sondati in passato.

