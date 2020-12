TS – L’Inter in cerca di un attaccante per gennaio. Marotta studia lo scambio Pinamonti-Gervinho: le ultime

L’Inter guarda al mercato e per gennaio ci sono alcune situazioni da risolvere. Una su tutte è quella che riguarda la quarta punta, che spesso è mancata in questa fase iniziale della stagione. Antonio Conte aspetta rinforzi in quel reparto, poiché le alternative che ha in casa al momento non sono mai state considerate valide.

Come riportato da Tuttosport, l’obiettivo numero uno sull’agenda di Marotta è Gervinho. L’attaccante del Parma resta il primo nome in cima alla lista e l’ipotesi più percorribile è quella di uno scambio con Andrea Pinamonti. L’ad nerazzurro potrebbe tentare uno scambio di prestiti con il Parma per regalare al suo tecnico l’ivoriano, attualmente infortunato ai flessori della coscia sinistra.

Resta comunque in piedi l’alternativa Papu Gomez, che con ogni probabilità lascerà l’Atalanta nella prossima finestra di mercato. Ad oggi, però, la pista argentina è più complicata, poiché i costi dell’operazione sarebbero più elevati.

