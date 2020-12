GdS – Inter, Agoume deluso dallo scarso impiego. Ma lo Spezia spinge per tenerlo

290 minuti collezionati tra campionato e Coppa Italia alla vigilia della sosta natalizia non possono essere sufficienti per giudicare il rendimento di Lucien Agoume in questa prima parte della sua esperienza allo Spezia. Il centrocampista francese, dopo aver accettato la proposta del club ligure la scorsa estate, si sarebbe aspettato decisamente più spazio. Ed è alla base di questa scarsa considerazione che Vincenzo Italiano ha mostrato sin qui nei suoi confronti che il calciatore di proprietà dell’Inter vorrebbe interrompere già nel mercato di gennaio il suo prestito.

Stando a quanto scritto questa mattina nell’edicola de La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter non è particolarmente soddisfatta del minutaggio che è stato concesso ad Agoume. Soprattutto perché la scorsa estate di proposte dalla Serie A certamente non ne mancavano, ma alla fine la destinazione ligure è sembrata quella più convincente. Lo Spezia, però, non sembra essere per niente deluso dal 18enne ex Sochaux, visto che secondo le ultime indiscrezioni punta a trattenerlo in prestito fino al termine del campionato, evidentemente consapevole delle enorme potenzialità del ragazzo.

