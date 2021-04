CdS – L’Inter non forza i progressi di Vidal: il rientro slitta contro il Cagliari

La voglia di tornare in campo ed essere protagonista per difendere i colori dell’Inter è tanta in questo momento nella testa di Arturo Vidal. Il cileno sta facendo progressi incredibili dopo l’intervento al menisco dello scorso 12 marzo, ma il club nerazzurro stavolta non ha intenzione di correre alcun rischio con le condizioni fisiche del calciatore. L’ex Barcellona si sta allenando dunque ancora a parte e, contrariamente a quanto circolato nei giorni scorsi, potrebbe slittare il suo rientro dal recupero con il Sassuolo di mercoledì prossimo, al match dell’11 aprile contro il Cagliari.

Secondo quanto scritto questa mattina in edicola sulle pagine del Corriere dello Sport, non è ancora previsto per Vidal un ritorno in gruppo. L’idea dello staff tecnico condivisa chiaramente con Antonio Conte è quella di non forzare per non correre rischi davvero inutili. Soprattutto in un momento in cui il tecnico leccese potrebbe finalmente tornare a fare affidamento anche su Stefano Sensi a centrocampo, dopo gli ottimi segnali che il calciatore ha confermato con la Nazionale Italiana andando pure a segno ieri sera contro la Lituania.

