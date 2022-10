Inter-Viktoria Plzen, Inzaghi: “Qualificazione ogni oltre aspettativa. Sono felice dei rientri”

L' Inter ha battuto il Viktoria Plzen 4-0 e ha conquistato gli ottavi di finale di Champions League. Al termine della gara ha parlato Simone Inzaghi , assente in panchina per squalifica, intervistato da Prime Video:

QUALIFICAZIONE - "Sapevamo era un girone difficilissimo, ma c'era la speranza di fare un girone da grande. Qualificarsi con una partita di anticipo in un girone del genere è qualcosa oltre ogni aspettativa. Per raggiungere questo traguardo bisognava fare qualcosa di speciale e lo abbiamo fatto. Siamo cresciuti di partita in partita. Siamo contenti per noi, per la società e per i nostri meravigliosi tifosi".