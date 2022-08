Inter-Villarreal, le PAGELLE LIVE dell’ultima amichevole estiva nerazzurra

HANDANOVIC 4 - Spettatore non pagante nei primi 20 minuti. Al primo tiro subisce un gran goal di Pedrasa su cui non può molto. Al secondo invece è colpevole. Tiro rasoterra e centrale da cui si fa beffare malamente... Si fa piegare le mani malamente anche dal terzo goal da posizione defilata. Ok calcio d'agosto, ma dopo 3 tiri 3 3 goal, forse è ora di pensare ad un possibile avvicendamento tra i pali...

SKRINIAR 4 - Il meno convincente dei 3 dietro, impreciso soprattutto in fase di passaggio. Il goal degli spagnoli arriva da un buco lasciato da lui nella sua porzione di campo. Sul terzo goal viene umiliato in velocità da Pedrasa che viene lasciato libero di segnare.

DE VRIJ 5,5 - Buon avvio per l'olandese che sembra più attento sia in fase difensiva che di impostazione. Sui due goal, soprattutto il secondo, potrebbe essere però più reattivo.

BASTONI 6 - Molto attento in avvio, sembra più padrone lui della manovra dal basso rispetto a De Vrij. Bravo anche in fase di spinta a supporto di Gosens, sul secondo goal (e in parte anche sul primo) però non è perfetto.