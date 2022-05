Non solo carattere, ma anche fortuna: l’Inter vince lo Scudetto se…

I nerazzurri non hanno margini di manovra

L'Inter però, dietro due punti rispetto ai cugini a causa dello scivolone di Bologna, non ha molti margini per mantenere il tricolore sulla propria divisa. I nerazzurri infatti sono obbligati a vincere e a sperare in una sconfitta del Milan contro il Sassuolo. Anche solo un pareggio rossonero infatti condannerebbe i nerazzurri che, in caso di vittoria contro la Sampdoria, arriverebbero a pari punti ma perderebbero in virtù degli scontri diretti. Pur avendo una differenza reti nettamente migliore infatti, il primo criterio utile in caso di arrivo a pari punti sono proprio i Derby di campionato, finiti 1 a 1 e 2 a 1 in favore dei rossoneri.