Inter-Sampdoria, le probabili formazioni: sorpresa in attacco?

Le scelte del tecnico nerazzurro

L' Inter si prepara agli ultimi 90 minuti della stagione con una certa serenità. I nerazzurri sanno che un'eventuale vittoria del campionato dipende da uno scivolone del Milan e questo sicuramente allenta la pressione sui nerazzurri. Inzaghi , comunque vada, vuole finire bene il campionato, e perciò schiererà quasi in blocco la formazione tipo.

Davanti ad Handanovic si schiererà la difesa tipo, con Skriniar, De Vrij e Bastoni, ormai pienamente recuperato. A centrocampo, accanto ai "3 tenori" Barella, Brozovic e Calhanoglu, dovrebbero piazzarsi Dumfries a destra, al rientro da titolare, e Perisic a sinistra. In attacco ancora qualche dubbio per chi affiancherà Lautaro dal primo minuto. Il ballottaggio tra Dzeko e Correa infatti pare sia stato vinto dall'argentino, ma occhio alla sorpresa dell'ultimo minuto: Alexis Sanchez. Queste le probabili formazioni di giornata: