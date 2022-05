Inter, titoli di coda per diversi esuberi: in 7 all’ultima a San Siro

Le casse societarie ringraziano

A lasciare la squadra, come riportato da La Gazzetta dello Sport, saranno in primis i due cileni, Vidal e Sanchez. Il primo, nonostante un altro anno di contratto, si accaserà quasi certamente al Flamengo, in Brasile, con l'Inter che per liberarsi del suo cartellino verserà una buonuscita di 4 milioni. Discorso, e probabilmente anche cifra, simile per il connazionale, che ha tanti estimatori in Spagna. A fare loro compagnia si aggiungeranno Vecino, Ranocchia, Kolarov, che si ritirerà, Caicedo e Radu che, seppur giovane, non viene più considerato nei piani del club. Il taglio di questi 7 giocatori porterà nelle casse della squadra un risparmio di circa 35 milioni, importante per seguire i paletti societari sulla riduzione ingaggi.