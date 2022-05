Inter, Zhang rinnova l’impegno: tanti fronti aperti sul mercato

L'Inter vuole rimanere competitiva

Steven Zhang non molla, anzi. Come sottolineato anche da Tuttosport, il presidente dell' Inter ha rinnovato il proprio impegno nella squadra, dimostrandosi presente come non mai nel corso degli ultimi mesi.

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro sereno tra il presidente, la dirigenza e Inzaghi per rinnovare il contratto del tecnico, con adeguamento dell'ingaggio, e poi pianificare il mercato per la prossima stagione. Nessuna spesa folle e, forse, una cessione importante, ma la situazione rimane comunque molto più stabile e sostenibile rispetto allo scorso anno. Tanto che i fronti aperti sul mercato sono parecchi ed in ogni reparto. Con l'operazione Onana chiusa tra i pali, l'Inter punta forte su Bremer per la difesa, aspettando di capire il futuro di De Vrij. Per la corsia sinistra di centrocampo invece, sia in caso di addio di Perisic che in quello di un suo dirottamento a destra, canali aperti per Cambiaso e Parisi, mentre come vice Brozovic piace parecchio il giovane Asllani dell'Empoli. Spazio poi alle trattative più interessanti e immediate: Dybala e Mkhitaryan, che potrebbero vestire nerazzurro a parametro zero già nei prossimi giorni. Un segnale forte quindi quello di Zhang: l'Inter c'è e vuole continuare a lottare per vincere.