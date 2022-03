Inter, per la volata Scudetto la rosa è al completo

Ormai sono tutti a disposizione

Sono tanti i fattori che determinano la vittoria di uno Scudetto. Calendario, fortuna, bravura, infortuni... serve un'amalgama quasi perfetta per riuscire a vincere il tricolore, specie in lotte serrate come quella di quest'anno. Fortunatamente però, l'Inter potrebbe avere dalla sua una rosa ricca e al completo per questo rush finale vero il termine della stagione.