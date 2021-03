Mercato – Dalla Spagna: “Il Barcellona chiude la porta a Wijnaldum: la motivazione”. Ora l’Inter ci spera

Non se la passa bene nessuna delle due, né l’Inter né il Barcellona, almeno finanziariamente: di mezzo c’è la crisi da Covid, oltre a un numero imprecisato di variabili incalcolabili, diversissime tra loro. E c’entra anche questo se – è notizia di oggi – il Barcellona avrebbe deciso di chiamarsi fuori dalla corsa a Georginio Wijnaldum: a riportarlo è il quotidiano spagnolo Sport, che dà conto anche delle motivazioni che avrebbero spinto il club blaugrana ad assumere questa decisione.

Wijnaldum è un calciatore che fa gola a molti, di questi tempi, soprattutto perché va in scadenza col Liverpool a giugno e un suo acquisto non comporterebbe costi di cartellino, e anche per questo era una richiesta di Ronald Koeman per il centrocampo del Barcellona: i catalani, tuttavia, oggi, avrebbero fatto marcia indietro visto l’exploit, in mezzo al campo, di Ilaix Moriba, un talento che il Barcellona ha già in casa e sul quale è disposto a puntare, dirottando le proprie attenzioni di mercato su difesa e attacco.

Il Barcellona, quindi, chiude una porta e ora se ne apre una per l’Inter: una società, quella nerazzuura, che pure risulta essere da tempo interessata al giocatore e che pure è a caccia di colpi low cost, meglio se a costo zero. Anche se, va detto, l’agenda nerazzurra delle prossime settimane sembra parlare decisamente di altre priorità.

VIDAL SI E’ OPERATO: IL COMUNICATO >>>