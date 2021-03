Qui Torino, Nicola rivoluziona: cinque cambi per la gara con l’Inter. Davanti l’inedito duo Verdi-Sanabria

Il cambio obbligato sarà solo uno, e per il resto Davide Nicola (dopo il 4-2 incassato dal suo Torino a Crotone), per la sfida con l’Inter, non farà sconti in quanto a panchine e bocciature: il risultato è una probabile formazione rivoluzionata, quella del Torino, per la quale sono previsti almeno cinque turnover. Il primo, come accennato, sarà Amer Gojak al posto dello squalificato Tomas Rincon (una giornata), e per il resto, delle altre variazioni sul tema, dà conto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

L’indicazione più importante circa la formazione che domenica pomeriggio affronterà l’Inter è quella relativa all’attacco, che verrà completamente smantellato: via Simone Zaza e Federico Bonazzoli (ex nerazzurro) e dentro la coppia Sanabria–Verdi, novità assoluta per quest’anno. Sarà panchina anche per Ricardo Rodriguez (è una bocciatura), che verrà sostituito da Alessandro Buongiorno, oltreché per Ansaldi (altro ex Inter): al duello con Hakimi sulla fascia verrà lanciato Murru.

