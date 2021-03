Burdisso: “L’Inter di Conte può aprire un ciclo, è la favorita numero uno per lo scudetto”

Nicolas Burdisso, doppio ex di Torino e Inter, si è concesso ai microfoni del Corriere dello Sport per presentare la sfida in programma domenica pomeriggio alle 15.

Ecco le sue parole: “E’ una gara terribile per il Toro. Ha deu gare in meno e un bisogno disperato di punti. Niente di peggio che trovarsi di fronte un’Inter per la quale adesso ogni giornata è un appuntamento con il destino. Bella situazione anche per me: io spero che il Torino si salvi e insieme che l’Inter vinca lo scudetto”.

L’Inter: “La mia e quella attuale sono molto diverse. Tuttavia vedo un punto di contatto. Io sono arrivato all’inizio di un percorso impostato da Mancini e completato in seguito da Mourinho con il Triplete. Mi auguro che anche quest’Inter riesca ad aprire un ciclo. Ci sono tutte le premesse. Anche se in Champions League è andata male. Io già la consideravo la squadra più forte del campionato. Senza il peso dell’Europa, è evidentemente la favorita. Inoltre, diciamolo: è meglio per il calcio italiano che qualcuno interrompa l’egemonia della Juventus”.

VIDAL SI E’ OPERATO: IL COMUNICATO DELL’INTER >>>