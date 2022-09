Inter, tutto pronto per il rientro di Zhang: fiducia confermata a Inzaghi

Steven Zhang , per fare sentire la propria vicinanza alla squadra in un momento tanto delicato, ha anticipato il rientro in Italia previsto per il primo ottobre. Come riportato da Corriere dello Sport il presidente nerazzurro potrebbe essere a Milano già questo fine settimana.

Zhang vuole stare vicino soprattutto a Inzaghi, verso cui nutre ancora una incrollabile fiducia nonostante il rendimento avuto in avvio di stagione. Il giovane patron sarà presente nelle sfide a Roma e Barcellona, ma per il momento non ci sono sintomi di un possibile cambio in panchina, anzi. Non sarà in tribuna per giudicare, ma per incoraggiare. La fiducia nei dirigenti nerazzurri e nel loro lavoro è massima e, finché loro saranno dalla parte di Inzaghi, il tecnico potrà dormire tranquilli.