Sky – Inter, Zhang ha chiesto alla squadra di rinunciare a due mensilità: cosa succede

Il presidente nerazzurro si è presentato ad Appiano Gentile insieme a Marotta e Antonello

Il club darà il giusto tempo ad ogni singolo calciatore di riflettere sulla proposta, in attesa che i rispettivi procuratori riferiscano nei prossimi giorni una risposta definitiva. Va detto che al momento i giocatori vanno verso il no, per questo i dirigenti dell'Inter starebbero anche preparando un piano alternativo. In caso di esito negativo, allora sì che inizieranno i colloqui individuali, per cercare di spalmare eventualmente le due mensilità sulle prossime stagioni. Diverso il caso dei calciatori in scadenza sia nel giugno 2021 che nel 2022, per i quali il club dovrà trovare altre soluzioni. Da questo discorso è totalmente svincolato Antonio Conte, il quale parlerà con la società soltanto al termine della stagione.