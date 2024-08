Quando tornano Zielinski e De Vrij dagli infortuni

Giornata di riposo in casa Inter, ma non per tutti. Ad Appiano Gentile, infatti, erano presenti i tre infortunati di casa nerazzurra: Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Tajon Buchanan (quest’ultimo ha svolto terapie dopo la frattura della tibia).

Per quanto riguarda i tempi di recupero, il centrocampista polacco tornerà domani in gruppo e verrà convocato per Inter-Lecce, seconda giornata di campionato in programma sabato 24 agosto alle 20:45. Recupero più lungo, invece, per il difensore olandese che punta a rientrare la prossima settimana, mettendo nel mirino Inter-Atalanta, valida per la terza giornata e fissata per venerdì 30 agosto.