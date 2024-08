PRO e CONTRO di Tomas Palacios all’Inter

1 di 3

L’Inter sembra ormai molto vicina a piazzare il quarto colpo del suo calciomercato estivo. Dopo aver rinforzato l’attacco, il centrocampo e la porta rispettivamente con gli arrivi di Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, adesso sarà la volta di un difensore.

Il nuovo innesto sarà mancino, come era stato preannunciato dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall’allenatore Simone Inzaghi subito dopo il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan durante la Coppa America con il suo Canada. Dopo che in un primo momento il club sembrava essersi orientato verso la ricerca di un esterno, la strategia è stata presto indirizzata verso un difensore che faccia da alternativa ad Alessandro Bastoni, spostando al contempo Carlos Augusto nuovamente in fascia come vice Federico Dimarco.

Il candidato numero uno, ormai largamente in pole position per arrivare all’Inter da qui al 30 agosto, è Tomas Palacios. Difensore argentino classe 2003, di proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente Rivadavia, potrebbe essere acquistato dai nerazzurri per una cifra intorno ai 6 milioni di euro e freme dalla voglia di raggiungere Milano, tanto da aver posizionato l’Inter in cima alla lista delle preferenze nonostante le richieste provenienti soprattutto dalla Bundesliga. Andiamo ad analizzare i pro e contro del suo probabile approdo nella squadra campione d’Italia in carica.

PERCHÉ SI>>>