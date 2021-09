Interisti in Nazionale: il recap completo delle partite dei convocati

Tanti i nerazzurri impegnati nelle qualificazioni per Qatar 2022

Neanche il tempo di carburare de il campionato di Serie A è già fermo per la sosta delle Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per i prossimi mondiali di calcio. L'Inter di Simone Inzaghi, come si addice ai Campioni di Italia, ha numerosi convocati in giro per l'Europa e per il mondo. Ecco l'elenco completo, come riportato su Inter.it, di tutti i convocati con le rispettive partite da giocare.