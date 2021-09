GdS – Inter, Sensi pronto per Inzaghi: ok gli ultimi allenamenti, sarà in campo con la Samp

Il centrocampista nerazzurro non ha più accusato alcun fastidio al polpaccio

Ha fatto bene Stefano Sensi due giorni fa su Instagram a tranquillizzare i tifosi nerazzurri circa le sue condizioni fisiche, dal momento che per il match di domenica contro la Sampdoria con ogni probabilità scenderà in campo dal primo minuto. Il centrocampista dell' Inter aveva difatti accusato un fastidio al polpaccio lo scorso martedì nel ritiro della nazionale, proprio alla vigilia della sfida contro la Lituania che lo avrebbe dovuto vedere protagonista da titolare. E invece, qualche ora prima della partita, non solo aveva lasciato il ritiro dell' Italia , ma nello stesso pomeriggio si era invece allenato regolarmente ad Appiano Gentile.

Dalle parole pronunciate da Roberto Mancini dopo l'ultimo impegno di mercoledì, l'impressione è che il commissario tecnico non abbia gradito l'atteggiamento del ragazzo, ma non si esclude che il suo rientro a Milano fosse stato precedentemente concordato con lo staff medico dell'Inter conoscendo la situazione parecchio delicata che riguarda il suo stato fisico. Ad ogni modo, come riferito questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Sensi non ha più accusato alcun fastidio nelle ultime sedute agli ordini di Simone Inzaghi, ragion per cui contro la Sampdoria verrà lanciato dal fischio d'inizio alle spalle di Edin Dzeko.