CdS – Inter, Onana in pugno e Handanovic può rinnovare. Che ne sarà di Radu?

Il club nerazzurro dovrebbe dunque rinnovare il contratto del proprio capitano

Antonio Siragusano

Potrebbero esserci ben due profili di livello ed esperienza internazionale il prossimo anno a difendere i pali della porta nerazzurra. Il primo ovviamente Samir Handanovic, il quale sarà chiaramente sotto esame durante tutta la stagione per via di qualche errore di troppo commesso negli ultimi mesi, ma che da buon capitano dovrebbe comunque riuscire a strappare un rinnovo almeno fino al giugno 2023. E' in programma sul mercato, poi, l'arrivo a costo zero di André Onana, atteso tra 10 mesi a Milano al termine del suo contratto con l'Ajax.

Secondo il Corriere dello Sport - nonostante ci sia la piena convinzione tra i dirigenti dell'Inter che l'estremo difensore camerunese sia un profilo molto affidabile - l'assenza dai campi per squalifica dallo scorso febbraio che lo terrà fuori almeno fino al prossimo 3 novembre lascia ancora qualche perplessità. Inoltre, nonostante sia tornato da poco ad allenarsi, difficilmente verrà reintegrato dall'Ajax in prima squadra, correndo quindi il rischio di rimanere fermo per tutto l'anno.

Proprio per questo motivo il club nerazzurro avrebbe deciso di affiancargli almeno per il primo anno Handanovic, sacrificando automaticamente Ionut Radu. Il portiere rumeno, che ha ben impressionato Inzaghi nel precampionato, si giocherà tutto in questa stagione e dovrà sfruttare al massimo le opportunità che gli capiteranno. Anche se, il pre-accordo già raggiunto con Onana, lascia pensare che l'Inter una decisione l'abbia già presa e non prevede la presenza del classe 1997 tra i propri pali.