Arnautovic è carico: “Inter come casa. Qui per vincere trofei”

Marko Arnautovic è carichissimo per la sua seconda vita da interista. Lo racconta anche in un’intervista concessa al quotidiano Kicker durante il ritiro con la nazionale austriaca che guiderà nell’importante sfida di qualificazione a Euro 2024 in casa della Svezia. “Tutta la squadra è pronta per il derby, vogliamo assolutamente vincere – ha esordito Arnautovic –. L’obiettivo è vincere titoli ogni anno. Abbiamo un’ottima squadra e siamo pronti a tutto. Non sono all’Inter solo per esserci, ma per giocare e aiutare la squadra. Sono molto orgoglioso e felice. Ho avuto la sensazione di tornare di nuovo a casa, anche se da quando sono andato via nel club sono rimaste solo cinque o sei persone” le sue parole.