Inzaghi e un’ossessione chiamata giallo: quanti cambi per ammonizioni all’Inter?

Quanti cambi, in quasi un anno e mezzo di Inter, ha fatto Inzaghi per ammonizione?

I cambi di Simone Inzaghi vengono spesso criticati ma c'è una regola, poco cara alla maggior parte dei tifosi nerazzurri, ed è quella del "Sei ammonito? Ti sostituisco". Il cartesiano "ammonito quindi sostituito" ha raggiunto il suo apice ieri, durante Udinese-Inter con il fantomatico doppio cambio Mkhitaryan-Bastoni al 31': una cosa mai vista . Ma c'è un dato a sottolineare ancora di più questa che possiamo chiamare una vera e propria ossessione per Inzaghi.

Il tecnico ha affrontato 45 partite in Serie A con i nerazzurri, toccando quota 221 sostituzioni: un numero molto alto. Ma quello che fa quasi "paura" è che su 221 sostituzioni, ben 43 hanno riguardato giocatori precedentemente ammoniti. I più colpiti da quest'ossessione sono Calhanoglu e Barella: con ben 8 e 7 cambi a testa scaturiti da un'ammonizione. E non sempre i giocatori prendono bene questa "mossa" di Inzaghi, come è successo ieri a Bastoni (al terzo posto dei giocatori "ammoniti e quindi sostituiti" con 5 cambi dopo un giallo).