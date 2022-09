Due cambi e un gol su punzione: Udinese-Inter è già da “record”, ecco perché

Udinese-Inter è già da record, incredibilmente, dopo appena 45'. La partita si apre con una meraviglia di Nicolò Barella su punizione: un evento raro all' Inter , che non succedeva da un anno in campionato.

Nella storia della Serie A, come riportato anche dal giornalista Giuseppe Pastore, non era mai successo che l'Inter cambiasse due giocatori per "scelta tecnica" prima della fine del primo tempo. L'ultimo doppio cambio prima dell'intervallo risale a Genoa-Inter, del 7 marzo 2009, dove vennero sostituiti Materazzi e Burdisso, ma per infortunio.