Udinese-Inter, brutte notizie per Inzaghi: giallo per Brozovic, salterà la Roma

Si prospetta un'emergenza a centrocampo per la squadra di Inzaghi

Bruttissime notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Roma dell'1 ottobre. Quel giorno rientrerà - con ogni probabilità - Romelu Lukaku ma il tecnico nerazzurro rischia di non avere a disposizione due titolari a centrocampo.