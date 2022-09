GdS: “Inzaghi non è a rischio ma la società è delusa: c’è la deadline per cambiare l’Inter”

Non saranno decisive neppure le partite contro Roma e Barcellona ma la società si aspetta una sterzata nei prossimi 40 giorni. Tutti sono “sotto accusa”, in primis i giocatori ma ovviamente anche lo stesso Inzaghi: inevitabilmente il responsabile di questa situazione. Dicevamo, 40 giorni: infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport , la società pretende un cambio di marcia prima del Mondiale altrimenti la posizione di Inzaghi diventerebbe davvero a rischio. Soltanto se ci fosse un crollo verticale, la dirigenza nerazzurra prenderebbe in seria considerazione l’esonero prima della sosta Mondiale.

Giusto non esonerare Inzaghi in questo momento: un cambio di allenatore potrebbe portare alcuni vantaggi, forse nell'immediato, ma rischia di non modificare nulla dello scenario - attualmente disastroso - in casa Inter. Inzaghi sfrutti questa sosta nazionali per riordinare le idee, per capire cosa fare e come cambiare la marcia. Altrimenti si potrebbe davvero pensare a un cambio in panchina durante la sosta Mondiale. La sensazione, comunque, è che il problema non riguardi solo i calciatori o solo l'allenatore: è un tutt'uno.