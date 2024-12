Inzaghi ATTACCA dopo lo show: “Lo aspettavano dal derby”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, Simone Inzaghi ha commentato la roboante vittoria per 6-0 dell’Inter contro la Lazio nella 16a giornata di Serie A. Queste le sue parole:

PRESTAZIONE – “Abbiamo battuto una squadra in un momento ottimo. Non ci siamo disuniti i primi 20 minuti, abbiamo tenuto le distanze. Poi abbiamo alzato il tasso tecnico e dopo il terzo gol è diventato tutto più semplice grazie a questi ragazzi, che sono 3 anni e mezzo che mi danno un impegno grandissimo. Sono orgoglioso di essere il loro allenatore. Abbiamo fatto una vittoria importante contro una grandissima squadra”.

MESSAGGIO SCUDETTO – “Siamo i più forti? Lo dirà il campo. Volevamo fare una grande gara e l’abbiamo preparata bene da quando siamo tornati da Leverkusen. Messaggio al campionato? Abbiamo una partita da recuperare. Abbiamo tante partite e sarà complicato. Cercheremo di fare sempre grandi prestazioni. Abbiamo avuto ottima continuità in questi 2 mesi e mezzo, ma in campionato la classifica è questa e ci sono tante squadre forti”.

DIFESA – “Il gol con il Parma mi aveva fatto arrabbiare perché non lo meritavamo per come avevamo difeso. Poi è da un mese che giochiamo sempre e in difesa abbiamo difficoltà di rotazioni. Bisseck ha fatto un primo tempo buono e avevo entrambi i braccetti ammoniti. Darmian è entrato da terzo di difesa dopo che l’anno scorso è stato uno dei migliori quinti del campionato con grandissima intelligenza, come sempre”.

ORGOGLIO – “La cosa di cui sono più orgoglioso è quello che mettono in campo i giocatori. Poi giocando a questi ritmi lo devono mettere sempre in campo e lo dimostrano tutti i giorni. Sono un grande gruppo e sto cercando di fare giocare tutti perché lo meritano. Poi devo fare delle scelte e loro sanno che la gente aspettava dal 20 di settembre, dal derby, che inciampassimo, come è successo purtroppo con il Leverkusen. Si è detto tanto, ma per fortuna ho dei ragazzi che come me ascoltano poco e pedalano tanto”.