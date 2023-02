Inzaghi rimprovera Barella, ma dall’Inter non arriva nessuna multa

I nerazzurri non hanno voluto punire il centrocampista per i fatti di lunedì sera

Sampdoria-Inter è stata una partita da dimenticare al più presto per i nerazzurri. Oltre al risultato deludente, ha fatto scalpore lo screzio in campo tra Lukaku e Barella , avvenuto nel corso del primo tempo. Un battibecco già rientrato in queste ultime ore.

Tuttavia, come riportato da Sport Mediaset, Inzaghi ha voluto comunque strigliare il centrocampista italiano per il suo atteggiamento in campo. Al tecnico non sono piaciute le sbracciate verso i compagni e ha detto a chiare lettere che non vuole vedere più certi comportamenti.