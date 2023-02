Inzaghi prepara il piano: niente panico e il recupero di Lukaku e Brozovic

Tuttavia, come racconta La Gazzetta dello Sport , il tecnico nerazzurro non vuole cedere a facili allarmismi . Inzaghi vuole che la squadra rimanga concentrata, mantenendo la stessa intensità e lo stesso impegno di sempre, per raggiungere l'obiettivo finale della qualificazione alla Champions League .

La precisione sotto porta è una delle cose da migliorare, e il ritorno a pieno regime di Lukaku potrebbe essere un fattore in questo senso. Il belga non è ancora al top, ma già contro la Sampdoria si è intravisto qualcosa. Big Rom, però, ha bisogno di ritrovare il gol quanto prima.

Inzaghi lo sa, nei prossimi mesi potrebbe giocarsi il suo futuro all'Inter. Essere già da ora totalmente fuori dalla corsa Scudetto non può essere soddisfacente e, pertanto, la qualificazione tranquilla alla Champions League e un rendimento di un certo spessore diventano fattori imprescindibili da qui in avanti.

Il tecnico vuole mantenere la calma e confida molto nel rientro di tutto la rosa, ma a cambiare, in primis, deve essere l'atteggiamento in certe partite. L'Inter non può permettersi di affrontare le gare troppo alla leggera. Per trovare i risultati ai nerazzurri servirà sempre il massimo impegno.