“Trovata ottima squadra”: al Mondiale Inzaghi parla dell’Inter

C’è ancora un po’ di delusione in parte della tifoseria dell’Inter dopo la sconfitta contro il Fluminense che è valsa l’eliminazione dal Mondiale per Club già negli ottavi di finale. La formazione brasiliana ha potuto invece volare ai quarti di finale grazie a quella vittoria per 2-0 e nel prossimo turno sfiderà l’Al-Hilal.

Si tratta della squadra araba allenata proprio da Simone Inzaghi, ex tecnico nerazzurro che dopo aver eliminato una big come il Manchester City avrebbe già potuto incontrare la sua vecchia Inter subito in un match ufficiale. Il tecnico piacentino in conferenza stampa negli USA commenta così l’eliminazione:

“L’Inter ha trovato un’ottima squadra mentre la Juve ha fatto una buona gara, ma il Madrid è sempre il Madrid”, questo il pensiero di Inzaghi sull’uscita dal Mondiale per Club di entrambe le squadre italiane che erano impegnate. Non ha quindi offerto pareri troppo precisi sul percorso dei nerazzurri o sul nuovo allenatore Chivu.