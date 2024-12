Inzaghi incrocia le dita: chi può recuperare per Cagliari-Inter

A pochi giorni dall’inizio della Supercoppa Italiana, Simone Inzaghi torna fare la conta degli infortunati. Ad Appiano Gentile, infatti, c’è la consapevolezza di essere entrati in una fase caldissima della stagione. Non solo perché ad inizio gennaio vi sarà in palio il primo importante trofeo ufficiale di quest’anno, ma anche perché domani la formazione nerazzurra sarà impegnata nella trasferta di Cagliari.

Un ultimo match del 2024 che Inzaghi ha ovviamente voglia di salutare con un successo per rimanere in scia di Napoli e Atalanta ai vertici della classifica. Una partita nella quale avrà a disposizione Stefan de Vrij, totalmente recuperato dopo averlo visto solamente per pochi minuti contro il Como: l’olandese, però, potrebbe partire per precauzione ancora una volta dalla panchina.

Il tecnico, inoltre, punta a recuperare anche Matteo Darmian, assente lo scorso lunedì per un problema al ginocchio. Sino a ieri l’ex Parma ha lavorato a parte, ma non è escluso che possa rientrare tra i convocati per la trasferta sarda. Slitta ancora una volta il recupero di Acerbi che Inzaghi proverà a recuperare insieme a Pavard quantomeno per la Supercoppa di Riad.