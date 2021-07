Nasce la nuova Inter: fissata la data di presentazione di Inzaghi

La conferenza stampa di presentazione sarà mercoledì 7 luglio

La nascita dell'Inter di Simone Inzaghi si avvicina e il primo passo sarà la conferenza stampa di presentazione del tecnico ex Lazio. Come comunicato dalla società nerazzurra, mercoledì 7 luglio è una data da cerchiare in rosso perché quel giorno Inzaghi, insieme all'amministratore delegato Beppe Marotta, si presenterà ai media.