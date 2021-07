INDISCREZIONE PI – Inter-Benfica, contatti continui per Joao Mario. Dal Portogallo: prossime 48 ore decisive

Parti al lavoro sulla clausola inserita nel precedente accordo tra Inter e Sporting CP

Raffaele Caruso

Quella di Joao Mario è una cessione che l'Inter conta di chiudere subito, in modo tale da recuperare altro tesoretto importante per sistemare il bilancio e avere più margine di manovra in questa finestra di mercato.

Come raccolto dalla redazione di Passione Inter, non si è ancora sbloccato l'affare in ballo tra Benfica e Inter per il centrocampista portoghese. Le parti, compreso l'entourage di Joao Mario, sono in continuo contatto tra loro per portare al termine l'affare, tutto ruota intorno alla clausola inserita nell'accordo precedente con lo Sporting CP.

Anche in Portogallo confermano: come infatti riportato da A Bola, il Benfica vuole chiudere il colpo, decisive le prossime 48 ore. Il giocatore, che ha già trovato l'accordo con le Aquile, intanto ha terminato le proprie vacanze e si sta allenando quotidianamente per farsi trovare pronto una volta che l'affare sarà sbloccato.