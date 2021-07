Grande attesa per Inzaghi: domani lo sbarco, poi conferenza e ritiro. Ecco la lista dei “convocati”

I big impegnati ad Euro2020 e in Copa America arriveranno a fine mese, il 17 prima amichevole a Lugano

C'è grande attesa nel mondo Inter per vedere all'opera Simone Inzaghi. Mancano ormai poche ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, domani il nuovo tecnico nerazzurro tornerà infatti a Milano. Mercoledì è in programma la presentazione ufficiale in conferenza stampa al fianco di Marotta, poi giovedì prenderà il via la stagione con l'inizio del ritiro ad Appiano.