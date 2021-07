L’Inter “convoca” Eriksen, ecco quando tornerà a Milano. Esami medici e mercato: Christian è al bivio

L'Inter sta cercando di acquisire tutta la documentazione degli esami svolti dal giocatore a Copenhaghen

Il nome di Christian Eriksen compare "simbolicamente" nella lista dei convocati dell'Inter per l'inizio del ritiro di Appiano, fissato giovedì 8 luglio, che sancirà ufficialmente l'avvio della stagione nerazzurra.

Come riportato dal Corriere dello Sport è possibile che Eriksen sia a Milano tra 7 e 10 giorni. Il fantasista danese, dopo il malore di inizio giugno, avrà qualche altro giorno di riposo. Intanto l'Inter spera di avere tutta la documentazione degli esami svolti a Copenaghen per capire come proseguire.