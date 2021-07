Accadde Oggi – 5 luglio 1975: nasce Hernan Crespo, l’arma letale del gol

Compie oggi 46 anni Hernan Crespo, ex calciatore protagonista per quattro stagioni con la maglia dell'Inter

Attaccante completo, rapace d'area e determinante in molte occasioni. In una parola: letale. Ed era soprannominato così Hernan Crespo , "Arma Letale". Perché quando scendeva in campo e toccava il pallone sapevi sempre che il gol era vicino. Una sentenza. Ma era chiamato anche "Valdanito", per la somiglianza con l'ex nazionale argentino Jorge Valdano . L'ex nerazzurro compie oggi 46 anni, essendo nato il 5 luglio 1975 a Florida, in Argentina.

Arrivato per la prima volta all'Inter nel lontanissimo 2002 per la bellezza di 36 milioni sborsati da Moratti alla Lazio, Crespo si è fatto amare sin da subito per i suoi movimenti e per la sua grinta. Il suo primo anno lo concluse con 16 gol in 30 partite, di cui ben 9 in Champions League. Dopo solo un anno passa al Chelsea, per poi tornare l'anno dopo a Milano (sponda Milan, ahimè), e poi di nuovo al Chelsea, facendosi conoscere anche in Premier League. Nel 2006-2007 il ritorno in pianta stabile all'Inter, con Mancini che si affida a lui in un reparto d'attacco stellare che comprendeva anche Ibrahimovic, Cruz e Adriano. Quell'anno segna 20 gol, salvo poi venir relegato a panchinaro vista l'alta concorrenza. La sua ultima stagione, quella 2008-09 fu quella più deludente con soli due gol. Chiuse la sua esperienza in nerazzurro con 46 gol fatti in 117 presenze, ma anche tre scudetti e due supercoppe italiane. Oggi è l'allenatore del San Paolo, in Brasile, ma sono in pochi in Italia ad averlo dimenticato.