TS – Il nuovo infortunio di Sanchez preoccupa l’Inter: altro tentativo per Raspadori

Il club nerazzurro vorrebbe coprirsi le spalle anticipando l'ingaggio del giovane centravanti

Antonio Siragusano

Il nuovo stop che ha costretto Alexis Sanchez a terminare in anticipo la sua sfida contro il Brasile lo scorso sabato nel match dei quarti di finale di Copa America, ha immediatamente destato grande preoccupazione in casa Inter. In realtà, come confermato dallo staff medico della selezione cilena, per il centravanti si è semplicemente trattato di un affaticamento muscolare, per cui una volta terminato il periodo di vacanze che il club nerazzurro concederà al calciatore, dovrebbe regolarmente unirsi al gruppo di Simone Inzaghi e preparare la nuova stagione.

La vera paura dell'Inter, però, riguarda la frequenza degli stop nei quali l'attaccante è incappato negli ultimi anni. Lo scorso 4 giugno, ad esempio, si era fatto male contro l'Argentina in una gara valida per la qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar e che gli aveva fatto saltare tutta la fase a gironi della Copa America. Solamente nella seconda parte dell'ultima stagione Sanchez è riuscito ad avere una certa continuità fisica, anche perché favorito dal poco minutaggio che Antonio Conte gli ha riservato dal primo minuto.

Per questo motivo, stando a quanto riportato questa mattina da Tuttosport, l'Inter vorrebbe anticipare di un anno sul mercato l'acquisto del giovane Giacomo Raspadori. Per la prossima stagione Simone Inzaghi potrà comunque contare su Eddie Salcedo come quarto attaccante al posto di Andrea Pinamonti, ma evidentemente il club vorrebbe cautelarsi con la presenza di un altro centravanti affidabile dal punto di vista fisico come il classe 2000 del Sassuolo. I neroverdi difficilmente saranno propensi a cedere già questa estate, ma il costo pari a 20 milioni di euro potrebbe rientrare negli standard dettati dal nuovo corso Suning.