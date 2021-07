La Curva Nord abbraccia la nuova Inter: fissata l’accoglienza alla squadra ad Appiano Gentile

La tifoseria nerazzurra sosterrà dal primo giorno il nuovo progetto tecnico di Simone Inzaghi

Dopo il confronto che una parte della tifoseria nerazzurra aveva avuto con Marotta e Ausilio nei giorni in cui Antonio Conte si apprestava a lasciare il suo incarico da allenatore dell'Inter, da parte della Curva Nord era subito emersa fiducia nei confronti del progetto che gli era stato prospettato dai due dirigenti. Un percorso che inevitabilmente avrebbe previsto una cessione dolorosa come quella di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain, ma che si farà carico di investimenti in entrata per mantenere alto il livello di competitività della rosa a disposizione di Simone Inzaghi e andare alla ricerca della seconda stella.