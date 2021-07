CdS – Inzaghi ha fretta, l’Inter cerca il sostituto di Hakimi: tutti i nomi

Il nuovo tecnico nerazzurro ha una gran voglia di iniziare la nuova stagione

Antonio Siragusano

In attesa che Achraf Hakimi effettui le visite mediche con il Paris Saint Germain e che il suo trasferimento in Francia diventi ufficiale, l'Inter sta continuando a valutare i vari nomi già sondati in attesa di sferrare un assalto decisivo. Come scritto questa mattina dal Corriere dello Sport, il club nerazzurro cercherà di definire un'operazione di mercato simile a quella che nel gennaio 2020 portò Ashley Young in maglia interista per 1,5 milioni versati al Manchester United.

In pole position, nonostante i contatti avuti con il Chelsea per Zappacosta, resta Hector Bellerin per il quale si sta cercando l'intesa con l'Arsenal per il prestito con diritto di riscatto. In Serie A si potrebbe ricorrere a qualche scambio: piacciono Hateboer e Mahele dell'Atalanta, Molina dell'Udinese e Bereszynski della Sampdoria. Mentre tra gli esuberi della Premier League alcuni potrebbero tornare utili a sinistra: si seguono Alex Telles (Manchester United), Tsimikas (Liverpool) e Mendy (Manchester City).

Rimane aperta la pista Van Aanholt, parametro zero andato in scadenza lo scorso 30 giugno con il Crystal Palace che si è proposto all'Inter ma che non scalda particolarmente le preferenze del club nerazzurro. Simone Inzaghi avrebbe invece chiesto alla società di arrivare a Marcos Alonso, esterno spagnolo ex Fiorentina che il Chelsea in realtà considera come elemento importante della rosa e di cui non vorrebbe privarsi.