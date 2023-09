Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la netta vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, terza vittoria in tre partite di Serie A. Queste le sue parole:

INIZIO DI CAMPIONATO – “Il saluto finale insieme al nostro pubblico è la cosa più bella della serata. Abbiamo fatto 3 ottime partite. Dal 13 luglio la squadra lavora con uno spirito positivo contagioso. Dobbiamo continuare così. Sappiamo che è solo l’inizio, ma sono ottimi segnali”.

THURAM – “Anche le altre due partite mi era piaciuto tanto. Volevo che trovasse il gol e sono contento che lo abbia trovato. Ha fatto bene, come tutti quelli che hanno giocato”.

ATTEGGIAMENTO – “C’era voglia di non prendere gol e di concedere poco. In queste gare lo abbiamo fatto. Merito non solo dei difensori, perché abbiamo lavorato bene anche con i centrocampisti e gli attaccanti, che si sono sacrificati. Dobbiamo continuare in questo modo”.

LAUTARO MARTINEZ – “Lautaro capocannoniere? Lo speriamo. Al di là dei gol è bello vedere come si sacrifica per la squadra in fase di non possesso. Sono molto soddisfatto. Sta facendo benissimo in questi anni con me e devo continuare in questo modo”.

DERBY E SOSTA – “Sappiamo che cos’è il Derby e cosa rappresenta. Adesso c’è la sosta e molti giocatori andranno con le nazionali. Li aspettiamo. Qualcuno avrà due partite ravvicinate con tantissime ore di volo. Però è un qualcosa che è in calendario e i ragazzi, giustamente, sono contenti di andare a difendere la propria nazione. Noi li aspettiamo. Qualcuno arriverà mercoledì, qualcuno giovedì. Sappiamo che c’è questo anticipo di sabato e in poco tempo, così come il Milan, cercheremo di preparare la partita”.

ROTAZIONI – “L’Inter è la grande motivazione per tutti, per noi dello staff e per i giocatori. Ora abbiamo avuto una partita a settimana, ma ora avremo bisogno di tutti i giocatori in tutti i ruoli. Dopo la sosta recupereremo pure Acerbi, Sanchez e Sensi. Avrò ancora più scelta. Giocando ogni 3 giorni cambierò assetto di partita in partita”.

KLAASSEN E PAVARD – “Klaassen ha fatto solo la rifinitura di ieri. Ci darà una mano. Pavard ha fatto due allenamenti. Volevo inserirlo, ma ho preferito mettere Asllani, perché se lo meritava. E’ un altro ragazzo sul quale punto fortemente, che in queste prime partite non aveva ancora avuto la possibilità di scendere in campo”.

ROSA – “Rosa più completa? Lo dirà il campo. Abbiamo avuto cambiamenti importanti, abbiamo rinnovato tanto. Abbiamo messo 12-13 giocatori nuovi che sono venuti all’Inter con tanta voglia di fare bene. Abbiamo perso giocatori importantissimi, ma lo sapevamo che qualcuno poteva uscire. A malincuore, perché sono stati ragazzi importantissimi. Sono arrivati giocatori giovani e giocatori d’esperienza, che si stanno inserendo bene grazie a chi già c’era”.