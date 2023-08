Simone Inzaghi è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e Dazn al termine della vittoria dell’Inter contro il Monza.

Queste le sue parole:

SKY SPORT

PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una gara importante, contro un avversario di valore. Sono soddisfatto di chi ha cominciato e di cha subentrato. Siamo stati spinti anche da un pubblico fantastico. Una vittoria che volevamo e un esordio fatto bene dal quale traggo spunti positivi”.

NUOVI ACQUISTI – “Thuram ha fatto quello che doveva fare. Ha fatto un’ottima gara. Ci ha dato una mano venendo incontro, ha attaccato la profondità. Non è stato fortunato in un paio di situazioni. Poi chi è subentrato ha fatto benissimo. Sui primi quattro non c’è bisogno di presentazioni. Bisseck è un ragazzo che sta lavorando bene ed è subentrato perché Darmian aveva un problemino alla caviglia. Ha fatto bene”.

CAMBIAMENTI – “Abbiamo cambiato tanto, sia per scelta nostra che per qualche scelta societaria. Però si vede una squadra che ha automatismo. Siamo ripartiti da due stagioni fatte bene, ma vogliamo fare ancora meglio. Manca ancora qualcosa e stiamo lavorando con la società per puntellare la rosa”.

PAVARD – “Non mi va di parlare dei giocatori di altre squadre. Siamo scoperti in difesa, ma il mercato è in evoluzione ogni giorno e può succedere di tutto. Io ho chiesto doppie opzioni in ogni ruolo perché voglio sempre competizione. Abbiamo perso 5 giocatori che erano i migliori nei loro ruoli in Italia. Sappiamo che c’è un grande cambiamento”.

ARNAUTOVIC – “Arnautovic mi metterà in difficoltà nelle scelte? Speriamo di avere questi problemi. Non sono questi i problemi. Nell’Inter bisogna avere sempre dei dubbi nelle scelte”.

BALLOTTAGGI – “La competizione non può portare problemi. Assolutamente no. Ho ragazzi intelligenti che sanno che ho alternative importanti. Chiaramente sulle ali è il gioco più dispendioso e stasera ho fatto due cambi perché avevo gente di qualità in panchina”.

DAZN

ESORDIO – “Sono soddisfatto. Abbiamo preparato bene la partita. Il Monza è un avversario non semplice, che propone un ottimo calcio. Ho visto entusiasmo, creato anche dallo stadio esaurito già ad agosto. Sappiamo che siamo alla prima e abbiamo fatto un’ottima gara. Con qualche imperferzione che cercheremo di correggere”.

DIFESA – “La fase di non possesso deve essere uno dei nostri punti di forza. I ragazzi si sono applicati. Non dimentichiamo che non c’era Acerbi e Darmian ha avuto una distorsione dopo pochi minuti. Sappiamo che dobbiamo trovare entusiasmo anche in fase di non possesso, perché è lì che dobbiamo migliorare”.

THURAM – “Sono molto soddisfatto di Thuram. Viene da un altro campionato e ogni giorno lavora tanto. Sta migliorando l’intesa con i compagni. Poi sappiamo che all’Inter ci sono tanti giocatori forti. Deve continuare a crederci e il gol arriverà”.

ARNAUTOVIC – “Arnautovic è motivato e carico. In questi due giorni si è dato da fare molto. Piano piano inizierà a entrare meglio nei nostri principi”.

MERCATO – “La rosa non è completa. Abbiamo assolutamente bisogno di un difensore importantissimo. In quel ruolo siamo scoperti e la società lo sa. Stanno lavorando h24. C’è grande fiducia. Non dimentichiamo che abbiamo perso tanti giocatori importanti. Abbiamo bisogno di giocatori importanti. Lo meritiamo tutti”.