Inzaghi inizia a pensare al Monza: i possibili undici in campo

Tra un attaccante e l’altro forse qualcuno si sta dimenticando che manca sempre meno ad Inter-Monza. Chi sicuramente non lo sta facendo è Simone Inzaghi, che oggi ha ripreso gli allenamenti con la rosa a disposizione in vista dell’inizio di Campionato. Inutile dire che manca solo l’ufficialità per vedere Sommer in nerazzurro. Sarà poi lui il titolare già dalla prima gara, in attesa di capire chi sarà il secondo portiere.

Il resto della formazione ha provato a buttarla giù il Corriere dello Sport, che dà fiducia a diversi nuovi. Si legge infatti che Davide Frattesi sarebbe il preferito per partire titolare, date le sue prestazioni finora nelle amichevoli. A discapito di Mkhitaryan che si era dovuto fermare prima del Psg per precauzione. Marcus Thuram al momento ha solo la concorrenza di Joaquin Correa, sempre che l’argentino rimanga a Milano. L’esordio col Monza dal primo minuto è quasi certo. L’altro ballottaggio riguarda la fascia destra. Cuadrado inizia già a insidiare Dumfries che avrà a disposzione che queste ultime settimane per dimostrare chi è il titolare.