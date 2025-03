Inzaghi: “Siamo in emergenza, ecco cosa ci servirà oggi”

Nella 30^ giornata di Serie A, l’Inter oggi ospita l’Udinese a San Siro e cerca ancora altri punti fondamentali in ottica Scudetto dopo che aveva concluso bene le ultime gare di campionato prima della sosta Nazionali. Nel prepartita il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato la sfida ai microfoni di DAZN: “Sappiamo che mancano le ultime partite e ognuna sarà molto importante. Oggi affrontiamo un avversario che ci ha sempre creato problemi, non sarà semplice e servirà grande attenzione. Ci saranno duelli e dovremmo giocare bene quelli, l’abbiamo preparata nel migliore dei modi anche se abbiamo diverse defezioni e certi giocatori sono arrivati appesantiti dopo le Nazionali. Oggi ho fatto le scelte migliori“.

Oggi ha una grande chance Frattesi? “Sappiamo quanto lui sia importante, ora sta bene e ha lavorato molto come a Bergamo che era entrato nel modo giusto, lui Barella e Mkhitaryan dovranno dare molto ora senza Zielinski. Taremi oggi non è convocato e anche De Vrij non è al meglio, siamo in emergenza ma lo sono tutte le squadre e dobbiamo stringere i denti”.

Ai microfoni di Sky Sport invece Inzaghi ha parlato anche di mercato rispondendo ad una domanda su Lucca: “Sicuramente sarà una partita importante, contro una squadra di valore, che ci ha creato già due volte delle difficoltà. Sarà così anche stasera. Lucca è un ottimo giocatore, che sta facendo bene da parecchio con l’Udinese. Oggi dovremo essere attenti su di lui e su altri giocatori, che sono molto pericolosi”.

Oggi ha fatto delle scelte con rotazioni nella formazione iniziale? “Si devono fare delle scelte. Siamo concentrati sull’Udinese e sappiamo che avremo 9 partite in 28 giorni. Sarà difficile. Oggi ho fatto delle scelte, sapendo che Barella e Bastoni arrivavano da 2 partite da 90 minuti con le nazionali. Poi abbiamo diverse assenze e le rotazioni in questo momento sono risicate”.