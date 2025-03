Inter-Udinese, forfait dell’ultim’ora: Inzaghi perde la punta

A pochi minuti dalla comunicazione delle formazioni ufficiali di Inter-Udinese, gara valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A, è confermato che il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti per questa partita in programma a San Siro.

Mehdi Taremi è infatti vittima di un affaticamento muscolare e non sarà a disposizione della squadra per questa gara casalinga contro i friulani. Si tratta del secondo infortunio in attacco per l’Inter in questo momento visto che già il capitano Lautaro Martinez è fermo ai box.

Alle spalle delle due punti oggi titolari, ovvero Thuram e Arnautovic, dalla panchina Inzaghi potrà sfruttare solo Correa come cambio offensivo, oltre ai giovani aggregati alla prima squadra per questo match.