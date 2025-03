Tutto pronto a San Siro per il match della 30^ giornata di Serie A. L’Inter affronta l’Udinese per cercare altri punti preziosi in ottica primo posto e Inzaghi schiera una formazione senza alcune pedine di primo livello che sono fuori per qualche problema fisico.

Il tecnico nerazzurro ha infatti dovuto fare a meno di Lautaro Martinez e Dumfries infortunati ma anche di Bastoni squalificato. Parte dalla panchina anche Barella che viene sostituito da Frattesi in mediana.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Udinese: