Finalmente Buchanan: arriva la prima gioia con il Villarreal

Doveva essere la stagione della sua possibile consacrazione con l‘Inter e, invece, l’avventura di Tajon Buchanan ha preso una piega negativa. Prima l’infortunio di inizio stagione, poi tante difficoltà a trovare continuità e buone prestazioni. Anche per questo motivo, a gennaio era stato mandato in prestito al Villarreal.

Un’avventura, va detto, non partita nel migliore dei modi, con l’esterno canadese che ha racimolato solo una manciata di minuti nelle sue prime apparizioni, senza mai convincere. Tuttavia, oggi, alla sua seconda da titolare, Buchanan ha trovato la prima gioia personale.

Contro il Getafe, infatti, ha messo a segno l’assist per il gol dell’1-0, siglato da Ayoze Perez. Una giocata di grande generosità, con il canadese che ha preferito regalare un facile tap-in al compagno, invece che cercare la rete personale da buona posizione. Il Villarreal ha poi vinto 2-1, con Buchanan che è stato sostituito al 67′.

Questo il video dell’assist:

Tajon Buchanan assist! Unselfish play from Tajon who cuts it back to Perez who gives Villarreal the 1-0 lead vs Getafe. His 1st assist of the season. #CanMNT pic.twitter.com/RZrQMydNTu