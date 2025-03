Il DS dell’Udinese conferma i 3 OBIETTIVI dell’Inter

Poco prima di Inter-Udinese, gara valida per la 30^ giornata di Serie A, il DS bianconero Gianluca Nani ha risposto ad una domanda di mercato ai microfoni di Sky Sport. Le sue dichiarazioni confermano che i nerazzurri sono alla ricerca di ben tre giocatori del club friulano, ecco le sue parole.

Lucca, Solet, Bijol piacciono all’Inter? “Mi aspettavo ne dicesse qualcuno in più, non solo questi 3. Sono buoni calciatori e fortunatamente non piacciono solo all’Inter, altrimenti sarebbero un mercato difficile per noi. Stanno facendo una buonissima stagione e reputo normale che una squadra importante come l’Inter possa gradire i nostri giocatori”.